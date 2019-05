Colpi di scena su colpi di scena in serie B. Dopo l’ennesimo ribaltone che ha visto il Palermo penalizzato di 20 punti e un ripristino dei playout tra Venezia e Salernitana, il club Arancioneroverde convocata per domani alle ore 12 presso la sede della Società una conferenza stampa in cui interverranno la società, mister Serse Cosmi e il giocatore Matteo Bruscagin in rappresentanza della squadra.