Serie B: il Trapani fa 1-1 a Pescara alla prima di Castori, Cosenza corsaro a Pisa

La Serie B regala due risultati sorprendenti nelle partite giocate nel pomeriggio. La copertina spetta al nuovo Trapani di Castori, alla prima panchina con i siciliani. La squadra conquista un ottimo 1 a 1 sul campo del Pescara. Vittoria esterna, invece, per il Cosenza: a Pisa finisce 3 a 1 per i calabresi, che trovano tre punti fondamentali in chiave salvezza. Per i nerazzurri, in una giornata da dimenticare, da segnalare anche l’espulsione commissionata a Marin nel finale di gara.

Spezia-Cremonese rinviata

Cittadella-Chievo 1-1 (Cotalia autogol – Vignato)

Crotone-Livorno 2-1 (Cuomo, Crociata – Marras)

Empoli-Salernitana 1-1 (La Gumina – Lombardi)

Juve Stabia-Venezia 2-0 (Bifulco, Forte)

Perugia-Entella 2-0 (Capone, Iemmello)

Benevento-Frosinone 1-0 (Viola)

Pescara-Trapani 1-1 (Ciofani – Taugourdeanu)

Pisa-Cosenza 1-3 (Birindelli – Riviere (2), Broh)

Pordenone-Ascoli (domenica ore 21)

CLASSIFICA: Benevento 40; Pordenone 28; Frosinone, Cittadella, Perugia 26; Crotone, Chievo, Entella 25; Ascoli 24; Pisa, Salernitana 23; Crotone, Empoli, Pescara 22; Spezia, Cremonese, Juve Stabia 20; Venezia 19; Cosenza 17; Trapani 14; Livorno 11.