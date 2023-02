Serie B: il Suditirol vola, 1-0 a Pisa. Blitz Bari. Clotet, Bucchi e Fabio Cannavaro nei guai

Si sono concluse le gare di Serie B in programma alle 14:00, ben sei partite in contemporanea nella cadetteria italiana. Vittorie casalinghe per Perugia e Cittadella. Un solo pareggio, quello tra Cosenza e Ternana, ma ben tre successi esterni. A rubare la scena è il pirotecnico 3-4 tra SPAL e Bari, la formazioni di Mignani supera gli estensi guidati da Daniele De Rossi. In 56′ gli ospiti si portano sullo 0-3, un vantaggio reso meno amaro dal tentativo di rimonta che si è fermato a un passo dal pareggio. Nella partita trovano la prima rete, con le rispettive squadra, Sebastiano Esposito e Radja Nainggolan. Rotonda e mai in discussione la vittoria del Perugia contro il Brescia (4-0), con i padroni di casa che escono – momentaneamente – dalla zona calda e spediscono le rondinelle in zona play-out. Crociata e un doppio Antonucci regalano il successo per tre reti a zero al Cittadella contro l’Ascoli. Scontro di bassa classifica tra Benevento e Venezia, con i lagunari che espugnano il Vigorito con il risultato di 1-2. Continua a sorprendere e far bene il Sudtirol di mister Bisoli, vittoria sul campo del Pisa di D’Angelo e zona play-off più concreta. Questa giornata potrebbe essere fatale a molti allenatori. Dal suo rientro a Brescia, tre sconfitte in tre partite per Clotet, ora Cellino potrebbe richiamare Aglietti a meno che non abbia altre idee. Crisi nera per l’Ascoli, traballa Bucchi malgrado un lungo contratto. Da monitorare Fabio Cannavaro perché il Benevento perde ancora. E non è semplice la situazione di Daniele De Rossi che ha contestato il mercato della Spal. Nainggolan si è presentato, entrando dalla panchina, con un assist e un bellissimo gol, ma i problemi restano e non sono semplici da risolvere.

Benevento-Venezia 1-2 (Tello; Pierini, Pohjanpalo)

Cittadella-Ascoli 3-0 (Crociata, due reti Antonucci)

Cosenza-Ternana 0-0

Perugia-Brescia 4-0 (Santoro, Casasola, Kouan, Angella)

Pisa-Sudtirol 0-1 (Belardinelli)

SPAL-Bari 3-4 (Moncini, Nainggolan, Celia; Folorunsho, Esposito, Cheddira, Antenucci)

Classifica:

Frosinone 48

Genoa 40

Reggina 39

Sudtirol 38

Bari 36

Ternana 33

Cagliari 32

Pisa 31

Modena 31

Palermo 31

Parma 30

Cittadella 27

Ascoli 26

Perugia 26

Como 26

Brescia 25

Spal 24

Venezia 24

Benevento 23

Cosenza 22

Foto: Twitter Lega Serie B