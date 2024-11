Serie B, il Sassuolo si prende il derby: 2-0 alla Reggiana. E vola +4 sul Pisa

La quindicesima giornata di Serie B si apre con la vittoria del Sassuolo nel derby contro la Reggiana: 2-0 al Mapei Stadium. Agli uomini di Grosso basta un gol per tempo: i neroverdi sbloccano la gara nei minuti di recupero della prima frazione di gioco con Thorstvedt. Nella ripresa, al 77′, la firma del definitivo 2-0 di Mulattieri. Un successo importante per i neroverdi che mantengono la vetta e volano a +4 sul Pisa al secondo posto in classifica.

Foto: Instagram Sassuolo