Serie B, il Sassuolo continua a vincere. Spezia fermato. Salernitana e Sampdoria ko

Concluse le gare di Serie B iniziate alle ore 15.00 e valide per la 26ª giornata. Il Sassuolo capolista batte 2-0 il Brescia e mantiene la testa della classifica, mentre lo Spezia viene fermato in casa del Modena. La Carrarese rischia la beffa dopo essere stata in vantaggio di tre reti, ma alla fine ottiene i tre punti contro la Salernitana (3-2). La Sampdoria in nove uomini cade in casa del SudTirol: la squadra di Castori si impone 2-1.

Questi i risultati:

Carrarese-Salernitana 3-2

31′ Zanon (C), 41′ Finotto (C), 47′ Zuelli (C), 63′ Reine-Adelaide (S), 85′ Soriano (S)

Modena-Spezia 1-1

23′ P.Esposito (S), 41′ Defrel (M)

Sassuolo-Brescia 2-0

34′ Lovato, 73′ Laurienté

Sudtirol-Sampdoria 2-1

6′ Merkaj (SU), 12′ Sibilli (SA), 88′ Casiraghi (SU)

In classifica, il Sassuolo allunga, salendo a 61 punti, a +8 sul Pisa. Lo Spezia resta a 50. In zona retrocessione, Salernitana terz’ultima, Sudtirol in zona playout.

Foto: logo Serie B