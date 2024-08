Serie B, il Sassuolo batte il Cesena. Cade la Samp con la Reggiana

Concluse le gare serali della seconda giornata di Serie B. Il Sassuolo batte 2-1 il Cesena in una bella gara tra retrocessa dalla A e neopromossa dalla C. La Cremonese batte la Carrarese 1-0, cade la Sampdoria in casa con la Reggiana che vince nel recupero a Marassi 1-0.

Questi i risultati:

Brescia-Cittadella 0-1

Cremonese-Carrarese 1-0

Pisa-Palermo 2-0

Sampdoria-Reggiana 0-1

Sassuolo-Cesena 2-1

Spezia-Frosinone 2-1

Foto: Instagram Serie B