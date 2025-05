Serie B, il Sassuolo batte 2-0 la Carrarese. Manca un punto per il primo posto matematico

01/05/2025 | 21:36:38

Il Sassuolo continua a vincere, la squadra di Grosso, già promossa in Serie A, ha battuto 2-0 la Carrarese allungando in classifica ulteriormente, prendendosi il primo posto quasi matematicamente (basta un punto nelle ultime 3 gare). Gol di Verdi nel primo tempo, raddoppio firmato Boloca nella ripresa. Per la Carrarese ko che vede i toscani rimanere a 3 punti dalla zona playout.

Foto: sito Sassuolo