Serie B, il ritorno dei playout si giocherà il 26 maggio

10/05/2025 | 12:35:41

Cambia di 48 ore la data del playout di ritorno della Serie BKT. Su iniziativa della Lega Serie B, sentite tutte le società potenzialmente coinvolte nella gara a una giornata dalla fine, la nuova data fissata è il 26 maggio, che permetterà alle squadre due giorni in più di riposo.

La modifica si è resa possibile con provvedimento del Presidente, senza ricorso assembleare, trattandosi dello spostamento di una singola gara di campionato.

Si comunicano qui di seguito le nuove date delle gare di playoff e playout ed i relativi orari:

Playoff per la promozione al Campionato Serie A Enilive

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025 (6ª vs 7ª) – ore 17.15

Sabato 17 maggio 2025 (5ª vs 8ª) – ore 19.30

Semifinali (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025 (5ª/8ª vs 4ª) – ore 20.30

Mercoledì 21 maggio 2025 (6ª/7ª vs 3ª) – ore 20.30

Semifinali (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025 (4ª vs 5ª/8ª) – ore 17.15

Domenica 25 maggio 2025 (3ª vs 6ª/7ª) – ore 19.30

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1° giugno 2025 (ritorno)* – ore 20.30

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT

Lunedì 19 maggio 2025 (andata) – 17ª vs 16ª – ore 20.30

Lunedì 26 maggio 2025 (ritorno) – 16ª vs 17ª – ore 20.30

Foto: logo Serie B