Serie B, il quadro delle squadre del campionato 2023-24

Con i playoff di Serie C vinti dal Lecco sul Foggia si completano tutti i campioanti professionistici e arriva l’ultimo verdetto, che delinea il si quadro della Serie B 2023/24.

Di seguito l’elenco completo delle formazioni che parteciperanno al prossimo campionato cadetto.

SERIE B 2023-24

Ascoli

Bari

Catanzaro (promosso dalla Serie C)

Cittadella

Como

Cosenza

Cremonese (retrocessa dalla Serie A)

Feralpisalò (promosso dalla Serie C)

Lecco (vincitrice Playoff Serie C)

Modena

Palermo

Parma

Pisa

Reggiana (promosso dalla Serie C)

Reggina

Sampdoria (retrocessa dalla Serie A)

Spezia (retrocessa dalla Serie A)

Sudtirol

Ternana

Venezia