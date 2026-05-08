Serie B, il quadro dei playoff: quando si giocano e gli accoppiamenti
08/05/2026 | 22:43:34
Questo il quadro dei playoff dopo l’ultima giornata di Serie B:
Turno preliminare (gara unica)
Martedì 12 maggio 2026
Ore 18:45 – Modena-Juve Stabia
Ore 21:00 – Catanzaro-Avellino
Semifinali (andata)
Sabato 16 maggio 2026
Ore 20:00 – Modena-Juve Stabia vs Monza
Domenica 17 maggio 2026
Ore 20:00 – Catanzaro-Avellino vs Palermo
Semifinali (ritorno)
Martedì 19 maggio 2026
Ore 20:00 – Monza vs Modena-Juve Stabia
Mercoledì 20 maggio 2026
Ore 20:00 – Palermo vs Catanzaro-Avellino
Finali
Domenica 24 maggio 2026 (andata) – ore 20.00
Venerdì 29 maggio 2026 (ritorno)* – ore 20.00
Foto: sito Serie B