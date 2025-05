Serie B, il punto a 90 minuti dalla fine. Bagarre incredibile per evitare la retrocessione

10/05/2025 | 10:00:50

Archiviato il penultimo atto in Serie B, resta l’atto finale, che sarebbero le gare rinviate a Pasquetta per la morte di Papa Francesco. Si gioca martedì 13 maggio alle 20.30. Quasi definite le varie posizioni, la lotta clamorosa è quella per la salvezza ed evitare la retrocessione, con 5 squadre in un punto e uno scontro diretto, Cittadella-Salernitana, che è thrilling. Tutto può ancora accadere, con Sampdoria, Frosinone, Salernitana, Cittadella e Brescia che tremano. Due retrocederanno, altre due saranno ai playout, una sola si salverà. Come è quasi salvo il Mantova, che ha bisogno di un punto, di fatto, ma sostanzialmente è praticamente certo di giocare in B l’anno prossimo.

Parte alta della classifica, Cesena a un passo dai playoff, basta un punto a bianconeri, lo Spezia deve difendere il terzo posto dalla Cremonese. Lotta poi tra Juve Stabia e Catanzaro per il quinto posto, e il Palermo che è certo della post season ma che può guadagnare (o ancora perdere) una posizione.

Sassuolo 82 (in Serie A)

Pisa 73 (in SerieA)

Spezia 63 (ai playoff)

Cremonese 61 (ai playoff)

Juve Stabia 54 (ai playoff)

Catanzaro 52 (ai playoff)

Palermo 51 (ai playoff)

Cesena 50

Bari 47

Modena 45

Sudtirol 45

Reggiana 44

Carrarese 44

Mantova 43

Brescia 40

Sampdoria 40

Frosinone 40

Salernitana 39

Cittadella 39

Cosenza 30 (-4 punti, retrocessa in Serie C)

Foto: logo Serie B