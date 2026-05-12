Serie B, il programma delle semifinali playoff
13/05/2026 | 00:00:06
Dopo le vittorie di Juve Stabia e Catanzaro, questo è il tabellone delle semifinali:
Semifinali (andata)
Sabato 16 maggio 2026
Ore 20:00 – Juve Stabia vs Monza
Domenica 17 maggio 2026
Ore 20:00 – Catanzaro vs Palermo
Semifinali (ritorno)
Martedì 19 maggio 2026
Ore 20:00 – Monza vs Juve Stabia
Mercoledì 20 maggio 2026
Ore 20:00 – Palermo vs Catanzaro
Finali
Domenica 24 maggio 2026 (andata) – ore 20.00
Venerdì 29 maggio 2026 (ritorno)* – ore 20.00
Foto: sito Serie B