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Serie B: il programma dalla 6a all’11a giornata

07/09/2026 | 18:04:19

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6a GIORNATA

Venerdì 9 ottobre 2026

ore 20.30 AVELLINO – SAMPDORIA

Sabato 10 ottobre 2026

ore 15.00 BENEVENTO – CESENA ore 15.00 EMPOLI – PALERMO ore 15.00 SÜDTIROL – ASCOLI ore 15.00 V. ENTELLA – JUVE STABIA

ore 17.15 L.R. VICENZA – PISA

ore 19.30 AREZZO – CREMONESE

Domenica 11 ottobre 2026

ore 15.00 CATANZARO – MANTOVA

ore 17.15 PADOVA – CARRARESE

ore 19.30 MODENA – H. VERONA

7a GIORNATA

Venerdì 16 ottobre 2026

ore 20.30 H. VERONA – CATANZARO

Sabato 17 ottobre 2026

ore 15.00 ASCOLI – EMPOLI ore 15.00 BENEVENTO – L.R. VICENZA ore 15.00 CARRARESE – MODENA ore 15.00 PADOVA – V. ENTELLA

ore 17.15 MANTOVA – PALERMO

ore 19.30 PISA – CREMONESE

Domenica 18 ottobre 2026

ore 15.00 JUVE STABIA – SÜDTIROL

ore 17.15 CESENA – AVELLINO

ore 19.30 SAMPDORIA – AREZZO

8a GIORNATA

Venerdì 23 ottobre 2026

ore 20.30 EMPOLI – L.R. VICENZA

Sabato 24 ottobre 2026

ore 15.00 AVELLINO – PADOVA ore 15.00 CREMONESE – JUVE STABIA ore 15.00 MODENA – CESENA ore 15.00 SÜDTIROL – SAMPDORIA ore 15:00 V. ENTELLA – MANTOVA

ore 17.15 CATANZARO – ASCOLI

ore 19.30 AREZZO – BENEVENTO

Domenica 25 ottobre 2026

ore 15.00 PALERMO – CARRARESE

ore 17.15 H. VERONA – PISA

9a GIORNATA

Martedì 27 ottobre 2026

ore 19.00 BENEVENTO – CATANZARO

ore 20.00 ASCOLI – SAMPDORIA ore 20.00 CESENA – EMPOLI ore 20.00 L.R. VICENZA – MODENA ore 20.00 MANTOVA – CREMONESE ore 20.00 PADOVA – SÜDTIROL ore 20.00 V. ENTELLA – AVELLINO

Mercoledì 28 ottobre 2026

ore 19.00 PISA – PALERMO

ore 20.00 CARRARESE – AREZZO ore 20.00 JUVE STABIA – H. VERONA

10a GIORNATA

Sabato 31 ottobre 2026

ore 15.00 CREMONESE – BENEVENTO ore 15.00 MODENA – MANTOVA ore 15.00 SÜDTIROL – CESENA

ore 17.15 CATANZARO – PADOVA

ore 19.30 SAMPDORIA – V. ENTELLA

Domenica 1° novembre 2026

ore 15.00 AREZZO – ASCOLI ore 15.00 AVELLINO – PISA ore 15.00 EMPOLI – JUVE STABIA

ore 17.15 H. VERONA – CARRARESE

ore 19.30 PALERMO – L.R. VICENZA

11a GIORNATA

Venerdì 6 novembre 2026

ore 20.30 ASCOLI – PALERMO

Sabato 7 novembre 2026

ore 15.00 CESENA – CATANZARO ore 15.00 JUVE STABIA – AREZZO ore 15.00 PADOVA – EMPOLI ore 15.00 PISA – SÜDTIROL

ore 17.15 MANTOVA – H. VERONA

ore 19.30 BENEVENTO – AVELLINO

Domenica 8 novembre 2026

ore 15.00 V. ENTELLA – MODENA

ore 17.15 CARRARESE – SAMPDORIA

ore 19.30 L.R. VICENZA – CREMONESE

Foto: Sito Serie B

 