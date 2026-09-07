Serie B: il programma dalla 6a all’11a giornata
07/09/2026 | 18:04:19
6a GIORNATA
Venerdì 9 ottobre 2026
ore 20.30 AVELLINO – SAMPDORIA
Sabato 10 ottobre 2026
ore 15.00 BENEVENTO – CESENA ore 15.00 EMPOLI – PALERMO ore 15.00 SÜDTIROL – ASCOLI ore 15.00 V. ENTELLA – JUVE STABIA
ore 17.15 L.R. VICENZA – PISA
ore 19.30 AREZZO – CREMONESE
Domenica 11 ottobre 2026
ore 15.00 CATANZARO – MANTOVA
ore 17.15 PADOVA – CARRARESE
ore 19.30 MODENA – H. VERONA
7a GIORNATA
Venerdì 16 ottobre 2026
ore 20.30 H. VERONA – CATANZARO
Sabato 17 ottobre 2026
ore 15.00 ASCOLI – EMPOLI ore 15.00 BENEVENTO – L.R. VICENZA ore 15.00 CARRARESE – MODENA ore 15.00 PADOVA – V. ENTELLA
ore 17.15 MANTOVA – PALERMO
ore 19.30 PISA – CREMONESE
Domenica 18 ottobre 2026
ore 15.00 JUVE STABIA – SÜDTIROL
ore 17.15 CESENA – AVELLINO
ore 19.30 SAMPDORIA – AREZZO
8a GIORNATA
Venerdì 23 ottobre 2026
ore 20.30 EMPOLI – L.R. VICENZA
Sabato 24 ottobre 2026
ore 15.00 AVELLINO – PADOVA ore 15.00 CREMONESE – JUVE STABIA ore 15.00 MODENA – CESENA ore 15.00 SÜDTIROL – SAMPDORIA ore 15:00 V. ENTELLA – MANTOVA
ore 17.15 CATANZARO – ASCOLI
ore 19.30 AREZZO – BENEVENTO
Domenica 25 ottobre 2026
ore 15.00 PALERMO – CARRARESE
ore 17.15 H. VERONA – PISA
9a GIORNATA
Martedì 27 ottobre 2026
ore 19.00 BENEVENTO – CATANZARO
ore 20.00 ASCOLI – SAMPDORIA ore 20.00 CESENA – EMPOLI ore 20.00 L.R. VICENZA – MODENA ore 20.00 MANTOVA – CREMONESE ore 20.00 PADOVA – SÜDTIROL ore 20.00 V. ENTELLA – AVELLINO
Mercoledì 28 ottobre 2026
ore 19.00 PISA – PALERMO
ore 20.00 CARRARESE – AREZZO ore 20.00 JUVE STABIA – H. VERONA
10a GIORNATA
Sabato 31 ottobre 2026
ore 15.00 CREMONESE – BENEVENTO ore 15.00 MODENA – MANTOVA ore 15.00 SÜDTIROL – CESENA
ore 17.15 CATANZARO – PADOVA
ore 19.30 SAMPDORIA – V. ENTELLA
Domenica 1° novembre 2026
ore 15.00 AREZZO – ASCOLI ore 15.00 AVELLINO – PISA ore 15.00 EMPOLI – JUVE STABIA
ore 17.15 H. VERONA – CARRARESE
ore 19.30 PALERMO – L.R. VICENZA
11a GIORNATA
Venerdì 6 novembre 2026
ore 20.30 ASCOLI – PALERMO
Sabato 7 novembre 2026
ore 15.00 CESENA – CATANZARO ore 15.00 JUVE STABIA – AREZZO ore 15.00 PADOVA – EMPOLI ore 15.00 PISA – SÜDTIROL
ore 17.15 MANTOVA – H. VERONA
ore 19.30 BENEVENTO – AVELLINO
Domenica 8 novembre 2026
ore 15.00 V. ENTELLA – MODENA
ore 17.15 CARRARESE – SAMPDORIA
ore 19.30 L.R. VICENZA – CREMONESE
Foto: Sito Serie B