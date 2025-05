Serie B, il programma completo di playoff e playout

13/05/2025 | 23:14:03

Conclusa la regular season di Serie B. è tempo di playoff e playout. Questo il programma completo della post season con il calendario aggiornato.

Playoff per la promozione al Campionato Serie A Enilive

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025

17.15 Catanzaro-Cesena

19.30 Juve Stabia-Palermo

Semifinali (andata)

Mercoledì 21 maggio 2025

20.30 Juve Stabia o Palermo vs Cremonese

20.30 Catanzaro o Cesena vs Spezia

Semifinali (ritorno)

Domenica 25 maggio 2025

17.15 Spezia-Catanzaro o Cesena

19.30 Cremonese-Juve Stabia o Palermo

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1

° giugno 2025 (ritorno)* – ore 20.30

*Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.

Playout per la permanenza nel Campionato Serie BKT

Lunedì 19 maggio 2025 (andata) 20.30 Salernitana-Frosinone

Lunedì 26 maggio 2025 (ritorno) 20.30 Frosinone-Salernitana

Foto: X Serie B