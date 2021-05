Serie B, il Prefetto di Venezia chiede l’anticipo dell’orario della finale di domani

Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ha scritto alla Lega di serie B per chiedere di anticipare l’inizio di Venezia-Cittadella finale di ritorno dei playoff in programma domani al Penzo, per permettere eventuali festeggiamenti dei tifosi senza violare il coprifuoco. Lo riportano i quotidiani locali veneti.

Questo quanto afferma il Prefetto: “Ho chiesto che si anticipi la partita in un orario compatibile con il diritto che hanno i tifosi di festeggiare senza essere sanzionati, perchè festeggiare in regime di coprifuoco vuol dire esporsi agli sgomberi delle forze dell’ordine e alle multe e non mi sembra giusto. Nessuna tifoseria al mondo starebbe in casa e nemmeno quelli del Venezia ci staranno. Il coprifuoco sarà fatto rispettate – ha concluso – Se troveremo tifosi in giro li fermeremo e li sanzioneremo come previsto”.

Foto: Logo Serie B