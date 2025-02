Serie B: il Pisa non sbaglia (3-1). Blitz di Bari e Modena

Termina il primo filone delle gare di Serie B, previsto per questo sabato alle ore 15:00. Trasferta difficile per il Modena che, nonostante tutto, si impone per 2-0 sul Cittadella, portando a casa tre punti fondamentali che lo fanno avvicinare alla zona playoff per la promozione. A mettere il sigillo decisivo ci ha pensato Giuseppe Caso. Grande beffa, invece, per la Juve Stabia che in maniera completamente inaspettata era riuscita a passare in vantaggio con un uomo in meno, contro il Pisa, grazie alla rete di Marin. Sogno crollato poco dopo con le reti di Tramoni, Morutan e Moreo che hanno portato al trionfo i padroni di casa. Prestazione di carattere da parte della Reggiana che riacciuffa per due volte la Carrarese, prima con Girma e poi con Vido, non lasciando scappare in classifica la diretta concorrente. Infine, a conquistare i tre punti è stato anche il Bari che, dopo diversi tentativi, al 70′ è riuscito a sbloccare il risultato con Maggiore.

FOTO: Instagram Inzaghi