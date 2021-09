Serie B, il Pisa continua a volare: 3-1 in rimonta a Vicenza e primo posto in classifica

Successo esterno in rimonta per il Pisa che vince 3-1 sul campo del Vicenza. I padroni di casa passano in vantaggio alla mezz’ora con la rete di Proia, il Pisa pareggia i conti con Toure allo scadere del primo tempo. ù

Nella ripresa il Vicenza passa di nuovo in vantaggio con Ranocchia, ma la rete viene annullata dal VAR. Il Pisa prende coraggio e dilaga nel finale: Birindelli segna il gol del sorpasso, nel recupero Mastinu fissa il punteggio sul definitivo 1-3. Pisa in testa al campionato cadetto a punteggio pieno, il Vicenza resta in fondo alla classifica ancora ancora a zero punti e la panchina di Di Carlo, pericolante, ora rischia di saltare.

Foto: Sito Pisa