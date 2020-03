Serie B, il Pescara torna alla vittoria: 2-1 all’Ascoli con Busellato e Memushaj

Dopo tre sconfitte consecutive, il Pescara torna alla vittoria. Contro l’Ascoli, la squadra di Legrottaglie vince 2-1 tra le mura amiche: nel finale di primo tempo abruzzesi in vantaggio grazie a Busellato, poi l’immediato pareggio di Morosini; nella ripresa decide un gran gol di Memushaj. Un successo che permette al Pescara di riportarsi a -2 dall’ottavo posto, valido per i playoff, mentre l’Ascoli di Stellone resta fermo a quota 31 punti in zona playout.

Venerdì ore 21