E’ partita la 16a giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi domenica.

Ad aprire le danze è il match tra Perugia e Vicenza, vinto dagli umbri per 1-0: decide Manuel De Luca.

Il Perugia sale così a quota 25 punti, agganciando momentaneamente il sesto posto in classifica. Momentaccio per il Vicenza, ultimo a 7 punti assieme al Pordenone. Foto: Twitter Lega B