Serie B: il Perugia fallisce l’aggancio al secondo posto, contro il Cosenza è 2-2

Termina in parità (2-2) il posticipo della 15esima giornata di Serie B tra Perugia e Cosenza finisce 2-2. Al Curi, Iemmello sbocca la gara al 18′ del primo tempo, pareggio realizzato da Sciaudone al 46′. Umbri di nuovo in vantaggio al 66′ con Falasco, ma poco dopo è Riviere a trovare la rete del definitivo 2-2. Da segnalare l’espulsione di Dragomir in pieno recupero. Il Perugia fallisce così l’aggancio al secondo posto, per il Cosenza un punto importante in chiave salvezza. A seguire il quadro completo di questo turno del campionato cadetto.

Venerdì 6 dicembre

21:00 Benevento-Trapani 5-0 (Coda, Sau, Viola 3)

Sabato 10 dicembre

15:00 Cittadella-Salernitana 4-3 (Diaw 2, Benedetti, D’Urso – Djuric, Giannetti, Kiyine)

15:00 Empoli-Ascoli 2-1 (Balkovec, La Gumina – Brosco)

15:00 Pescara-Venezia 2-2 (Galano, Machin – aut. Kastrati, Aramu)

15:00 Spezia-Livorno 2-0 (Ragusa, Mastinu)

18:00 Chievo-Cremonese 1-0 (Di Nola)

Domenica 11 dicembre

15:00 Juve Stabia-Frosinone 0-2 (Beghetto, Ciano (rig.))

15:00 Pisa-Entella 0-2 (De Luca, Toscano)

21:00 Pordenone-Crotone 1-0 (aut. Mustacchio)

Lunedì 12 dicembre

21:00 Perugia-Cosenza 2-2 (Iemmello, Falasco – Sciaudone, Riviere)

CLASSIFICA: Benevento 34; Pordenone, Cittadella 25; Chievo 24; Perugia, Frosinone 23; Crotone, Virtus Entella 22; Ascoli, Empoli, Pescara 21; Pisa 20; Salernitana, Spezia 19; Venezia 18; Cremonese 17; Juve Stabia, Cosenza 14; Trapani 13; Livorno 11.

Foto: Twitter ufficiale Lega B