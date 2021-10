Serie B, il Perugia batte il Brescia. Pari tra Cosenza e Frosinone

Nelle due gare delle 16.15 della Serie B, è arrivata la vittoria del Perugia contro il Brescia. Un 1-0 maturato grazie rigore trasformato da De Luca nel primo tempo. Seconda sconfitta di fila per le Rondinelle, che frenano in vetta, non approfittando del ko del Pisa.

Nell’altra gara, 1-1 invece il punteggio finale fra Cosenza e Frosinone: padroni di casa in vantaggio al 20′ con Gori, pareggio ciociaro nella ripresa con Novakovich.

Foto: Logo Serie B