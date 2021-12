Alle 14 si sono giocate due gare di Serie B valide per la 18a giornata. Torna alla vittoria il Parma che non trovava il successo dal primo novembre (1-0 contro il Vicenza). Battuta 2-0 l’Alessandria con le reti di Vazquez e Benedyczak. Si ferma il Brescia contro il Cittadella: al vantaggio degli ospiti firmato Antonucci risponde Moreo per la squadra di Inzaghi.

FOTO: Twitter Parma