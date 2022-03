Serie B, il Parma non decolla contro il Cittadella: al “Tardini” finisce 1-1

La ventinovesima giornata di Serie B è stata aperta dalla partita tra Parma e Cittadella, due squadre con ambizioni diverse tra loro e anche rispetto all’estate. Partono meglio i padroni di casa, ma sono i veneti a portarsi in vantaggio con un rigore realizzato da Beretta al 26′ dopo un fallo commesso da Man. È proprio il rumeno a provare a reagire allo scadere del primo tempo, ma il risultato non cambia. Nella ripresa è Vazquez a caricarsi sulle spalle i crociati, ma il Cittadella sfiora il raddoppio con Del Fabro. Entra Pandev e gli ospiti rimangono in 10 per un fallo di Visentin, già ammonito, sul macedone. All’81 il pareggio del Parma con Juric, che incorna un piazzato di Brunetta. I gialloblu continuano a spingere e avrebbero la grande chance di vincerla con un calcio di rigore: lo stesso Brunetta si incarica della battuta, ma la palla colpisce la traversa e la partita termina sull’1-1. Un pareggio che non serve a nulla al Parma, che rimane fuori dalla zona playoff, mentre il Cittadella rimane ancora in corsa per la post-season.

Foto: Twitter Parma