Serie B: il Parma frena con la Samp, pari tra Bari e Catanzaro. Colpo Como a Citadella

Concluse le gare delle 16.15 di Serie B. Bel pari tra Bari e Catanzaro, derby tra le ultime due vincitrici del campionato di Serie C, girone C. Bari avanti 1-0, poi il Catanzaro si porta sul 2-1, infine arriva il 2-2 finale. Il Parma vede la beffa interna con la Sampdoria, avanti 1-0 fino a 5 minuti dalla fine. A salvare gli emiliani un gol di Circati.

Infine colpaccio del Como, che vince 3-0 in casa del Cittadella.

Questi i risultati:

Bari-Catanzaro 2-2

Cittadella-Como 0-3

Parma-Sampdoria 1-1

Foto: logo Serie B