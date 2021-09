Serie B, il Parma ferma la striscia vincente del Pisa. Del Prato risponde a Lucca (1-1)

Finisce 1-1 Parma-Pisa, big match della 6a giornata di Serie BKT 2021-22. Al Tardini passano gli ospiti con il “solito” Lorenzo Lucca al 13′, terzo centro per il classe 2000 in stagione.

In avvio di ripresa i ducali trovano il pari con Enrico Del Prato, risultato che mantiene fino al triplice fischio del direttore di gara Prontera. Il Pisa rimane in vetta alla classifica e ferma la sua striscia di cinque successi consecutivi, ora è a 16 punti. Naviga ancora a mezza classifica il Parma, tredicesimo a quota 8.

Foto: Twitter Parma