Finisce 1-0 al Barbera, uno dei derby del Sud della Serie B, tra Palermo e Bari. I rosanero si sono imposti 1-0 con un gol di Marconi all’82’.

Bari che ha concluso la partita in 10 per un rosso a Cheddira.

In classifica, frenano i galletti, che restano a 33 punti. Il Palermo allontana la zona pericolosa, salendo a 28 punti e anzi, ora è vicino alla zona playoff.

Foto: logo Palermo