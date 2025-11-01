Serie B, il Palermo reagisce al momento no: 5-0 al Pescara

01/11/2025 | 21:42:06

Il Palermo reagisce al momento non facile e alle critiche dopo il 3-0 subito al Barbera con il Monza e il ko di Catanzaro. I rosanero rifilano un secco 5-0 al Pescara. Pierozzi sblocca la gara nel primo tempo. Nella ripresa si scatena la squadra di Inzaghi, segnano Segre, ancora Pierozzi, Brunori e Diakite per il 5-0 finale.

In classifica il Palermo sale a 19 punti, in zona playoff, a -2 dalla vetta.

Foto: sito Palermo