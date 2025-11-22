Serie B, il Palermo frena con l’Entella. L’Empoli travolge l’Avellino (3-0). Carrarese-Reggiana senza reti
22/11/2025 | 17:09:07
Nella tredicesima giornata di Serie B il Palermo di Pippo Inzaghi si ferma ancora: solo 1-1 in rimonta per i rosanero sul campo dell’Entella, con Pohjanpalo che al 58’ risponde al vantaggio dei padroni di casa di Tiritello (44’). Bella vittoria invece in trasferta dell’Empoli, 3-0 sul campo dell’Avellino grazie ai gol di Elia (17’), Saporiti (47’) e Pellegri (95’). Termina 0-0 la sfida tra Carrarese e Reggiana.
Foto: sito Serie B