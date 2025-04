Serie B, il Palermo cala il tris a Catanzaro. Vince il Sudtirol: 2-0 alla Juve Stabia

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie B. Il Palermo sbanca il Ceravolo di Catanzaro grazie a un netto 3-1 firmato nel primo tempo dall’autogol sfortunato di Bonini e dalla rete di Segre. Nella ripresa i giallorossi accorciano con il neoentrato Biasci, ma nel finale arriva il tris firmato da Le Douaron che permette ai siciliani di agganciare i giallorossi. E di avvicinare la Juve Stabia che cade in casa del SudTirol: la squadra di mister Castori – espulso nel finale di primo tempo – mette a segno un successo importante in chiave salvezza grazie alle reti, una per tempo, degli attaccanti Odogwu e Merkaj. I biancorossi salgono così a quota 38 scavalcando Salernitana e Mantova in classifica.

Foto: Instagram Serie B