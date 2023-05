Serie B, il Palermo cala il bis alla SPAL (2-1). E vola in zona playoff

Vittoria importantissima del Palermo, che batte 2-1 la SPAL e vola al settimo posto in piena zona playoff. 2-1 il punteggio finale per i rosanero: nel primo tempo l’autorete di Meccariello e il gol di Brunori. Nella ripresa la SPAL ha accorciato le distanze con Varnier ma non è bastato ad evitare la sconfitta. Gli uomini di Oddo rimangono al penultimo posto a quota 35 punti.

Foto: Instagram Palermo