Serie B: il Palermo batte 1-0 il Padova con la rete di Pohjanpalo

27/12/2025 | 19:12:49

È terminata la partita di Serie B delle 17:15

Il Palermo ha conquistato la vittoria contro il Padova al termine di una sfida combattuta, nella quale gli ospiti si sono spesso dimostrati pericolosi, mantenendo il pallino del gioco per gran parte del match senza però riuscire a trovare la rete. I padroni di casa sono così riusciti a strappare i tre punti grazie al gol di Pohjanpalo al 38′ del primo tempo.

