Serie B, il Padova batte 2-1 l’Entella in rimonta

21/09/2025 | 21:50:07

Conclusa la giornata di Serie B. Il Padova ha battuto 2-1 l’Entella in rimonta, ottenendo la prima vittoria stagionale. Ospiti che sbloccano il punteggio nel primo tempo con Karic, che fulmina Fortin con un sinistro potente. Nel recupero il Padova pareggia con Bortolussi, ma il VAR annulla per fuorigioco di Perrotta. Nella ripresa la svolta al 51’: fallo ingenuo di Tiritiello su Bortolussi, secondo giallo ed espulsione per il difensore ligure. Dal dischetto lo stesso Bortolussi non sbaglia e firma l’1-1. Al 75’ è Harder a completare la rimonta con un destro preciso: per lui primo gol in Serie B e 2-1 Padova che ottiene la prima vittoria stagionale.

Foto: logo Serie B