Serie B, il Monza si riscatta. Battuta la Samp 1-0. Blucerchiati sempre più ultimi

20/09/2025 | 19:16:47

Il Monza riscatta la sconfitta do Avellino. I brianzoli battono 1-0 la Sampdoria nella gara del pomeriggio in Serie B. Gara pazza, accade do tutto. La Sampdoria ha la chance di sbloccarla al 29′, calcio di rigore di Barak, para Thiam.

Al 31′ Samp che resta in 10 per l’espulsione a Cherubini. Il Monza non ne approfitta, anzi, al 55′ Ciurriasi fa cacciare e anche il Monza resta on 10. Al 59′ però Alvarez la sblocca e trova il vantaggio per il Monza, secondo gol di fila per lui. La Samp prova la reazione, ma la spunta il Monza che sale a 7 punti. La Samp resta ultima a zero, unica in B.

Foto: logo Serie B