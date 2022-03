Serie B: il Monza sbanca Cittadella in 9 con Ciurria. Bene il Pisa. Reggina, buon punto a Parma

Si sono concluse 4 delle 5 gare di Serie B in programma oggi, per la 28a giornata di campionato.

Colpo clamoroso del Monza in casa del Cittadella. I brianzoli in 9 dal 58′, vincono 2-1, con un gol di Ciurria al 94′. Un successo pesantissimo per il Monza, per una gara che a mezz’ora dalla fine sembrava segnata.

Il Pisa vince di misura in casa del Pordenone. Decisivo un gol di Torregrossa. I toscani balzano al comando della classifica a 52 punti insieme al Lecce, in attesa delle altre squadre impegnate tra oggi e domani.

Ottimo colpo della SPAL che vince 2-0 in casa del Como. A segno Vido e Melchiorri.

Il Parma impatta al Tardini per 1-1 con la Reggina. A Brunetta ha risposto Lombardi.

Questi i risultati:

Cittadella-Monza 1-2

Como-Spal 0-2

Parma-Reggina 1-1

Pordenone-Pisa 1-2

