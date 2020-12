Serie B, il Monza passa a Venezia: 2-0 con reti di Carlos Augusto e Mota

Il Monza passa a Venezia, ottenendo tre punti pesanti nel primo anticipo dell’undicesima giornata di Serie B. I brianzoli vincono 2-0 grazie ai gol di Carlos Augusto e Mota Carvalho. La squadra di Brocchi è passata in vantaggio a metà secondo tempo con un tiro-cross del terzino brasiliano dalla sinistra che ha sorpreso Lezzerini. Il raddoppio è arrivato al 91′, in contropiede con il Venezia alla ricerca del pari, con Mota Carvalho che appoggia in rete su invito di Gytkjaer.

Foto: canali ufficiali Monza