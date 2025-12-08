Serie B, il Monza frena con il Sudtirol. Il Frosinone vince (3-0 alla Juve Stabia) e lo aggancia in vetta
08/12/2025 | 17:04:59
Si sono concluse le gare del pomeriggio di Serie B il Frosinone vince 3-0 con la Juve Stabia e aggancia il Monza (1-1 con il Sudtirol). Il Cesena pareggia contro il Padova 1-1.
Monza-SudTirol 1-1 (32′ Maric , 77′ Odogwu)
Padova-Cesena 1-1 (75′ Adamo, 90’+3′ Crisetig)
Mantova-Reggiana 0-1 (54′ Reinhart)
Frosinone-Juve Stabia 3-0 (45’+1 e 65′ Kvernadze, 61′ Calvani)
Avellino-Venezia 1-1 (41′ Missori 51′ Svoboda)
Modena-Catanzaro 1-2 (31′ Mendes, 61′ Antonini, 90’+1 rig. Pittarello)giocata alle 12.30
