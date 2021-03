Serie B, il Monza cade al Granillo: è 1-0 per la Reggina. Ma il Venezia non ne approfitta

Tante le sfide delle 14.00 valide per il 28esimo turno di Serie B, cade a sorpresa il Monza al Granillo contro la Reggina: decisivo il gol di Rivas. Il Venezia non sfrutta l’occasione e viene raggiunto nel finale da un Ascoli in 10 uomini. Spettacolare 4-2 al Via del Mare tra Lecce e Chievo. Ecco tutti i risultati:

Ascoli-Venezia 1-1

Cremonese-Reggiana 3-0

Frosinone-Brescia 0-1

Lecce-Chievo 4-2

Pordenone-Pescara 0-0

Reggina-Monza 1-0

Salernitana-Cosenza alle 16.00

Vicenza-Empoli alle 18.00

Classifica:

Empoli 50

Monza 47

Lecce 46

Venezia 46

Salernitana 46

Cittadella 44

Chievo 42

Spal 42

Pisa 37

Frosinone 37

Brescia 36

Reggina 36

Vicenza 34

Pordenone 34

Cremonese 32

Reggiana 28

Cosenza 26

Ascoli 24

Pescara 23

Entella 21

Foto: Logo Serie B