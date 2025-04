Serie B, il Mantova vince al 94′ a Brescia, il Frosinone riprende il Cosenza al 97′

Sono appena terminate le sfide delle 15 di Serie B. Finale al cardiopalma a Brescia dove il Mantova vince per 2-1 con la rete al 94′ di Radaelli, dopo la rete annullata dal VAR ai padroni di casa per il fuorigioco di Juric. Finale emozionante anche a Frosinone dove gli uomini di Bianco riprendono il Cosenza – in dieci – al 97′ con la rete del subentrato Pecorino. Reti inviolate, invece, tra Cittadella e Carrarese. Infine, parità anche tra Sudtirol e Cesena: 1-1.

Brescia – Mantova 1-2

Cittadella – Carrarese 0-0

Frosinone – Cosenza 2-2

Sudtirol – Cesena 1-1

Foto: instagram Serie B