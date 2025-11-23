Serie B, il Mantova si rilancia: poker a uno Spezia sempre più in crisi. Il Sudtirol ferma il Modena
23/11/2025 | 17:07:10
Concluse le gare di Serie B delle 15. Il Mantova si rilancia con un bel 4-1 su uno Spezia in caduta libera. Doppietta di Marras, Cella e Ruocco ribaltano il vantaggio ligure di Aurelio. Frena il Modena che impatta 0-0 in casa con il Sudtirol. In classifica, il Modena sale a 26 in vetta con il Monza (in campo in questi minuti). Il Mantova sale a 14 punti, in coda, il Sudtirol a 13, lo Spezia resta a 8.
Mantova-Spezia 4-1
Modena-Sudtirol 0-0
Foto: logo Serie B