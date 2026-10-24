Serie B: il Mantova riparte. Belotti show (doppietta) e 3-0 Modena. Blitz di Padova e Juve Stabia
24/10/2026 | 16:59:51
L’ottava giornata della Serie B, apertasi ieri nell’anticipo tra Empoli e Vicenza, terminato 0-2 per gli ospiti, ha regalato un sabato ricco di emozioni e di gol. Di seguito, tutti i risultati:
Avellino – Padova 0-1 (Zuelli)
Cremonese – Juve Stabia 0-1 (Bellich)
Entella – Mantova 0-1 (Gliozzi)
Modena – Cesena 3-0 (Belotti x2 – Aut. Frabotta)
Sudtirol – Sampdoria 0-1 (Verschaeren – Molina)
Foto: Sito Serie B