Serie B: il Mantova riparte. Belotti show (doppietta) e 3-0 Modena. Blitz di Padova e Juve Stabia

24/10/2026 | 16:59:51

L’ottava giornata della Serie B, apertasi ieri nell’anticipo tra Empoli e Vicenza, terminato 0-2 per gli ospiti, ha regalato un sabato ricco di emozioni e di gol. Di seguito, tutti i risultati:

Avellino – Padova 0-1 (Zuelli)

Cremonese – Juve Stabia 0-1 (Bellich)

Entella – Mantova 0-1 (Gliozzi)

Modena – Cesena 3-0 (Belotti x2 – Aut. Frabotta)

Sudtirol – Sampdoria 0-1 (Verschaeren – Molina)

Foto: Sito Serie B