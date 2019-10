Serie B: il Livorno fa suo il derby col Pisa, decide l’autogol di Benedetti

In Serie B si è concluso il match delle 18:00 e il Livorno fa suo il derby contro il Pisa. A decidere la contesa è stato l’autogol di Benedetti al minuto 16. Nella ripresa prima restano in dieci gli amaranto per l’espulsione di Bogdan al 55′ e poi i nerazzurri per il rosso di Birindelli al 67′. A seguire il programma completo della nona giornata:

Ascoli-Entella 2-1 giocata ieri

Cosenza-Chievo 1-1

Crotone-Venezia 3-2

Pescara-Benevento 4-0

Pordenone-Cittadella 0-0

Salernitana-Perugia 1-1

Spezia-Juve Stabia 2-0

Trapani-Empoli 2-2

Livorno-Pisa 1-0

Cremonese-Frosione domani ore 21

CLASSIFICA: Crotone 18, Benevento 18, Empoli 16, Ascoli 15, Salernitana 15, Perugia 15, Chievo 14, Pescara 13, Cittadella 13, Pordenone 13, Venezia 12, Entella 12, Cremonese 11, Pisa 10, Spezia 10, Frosinone 9, Cosenza 8, Juve Stabia, Livorno 7, Trapani 6.

Foto: Serie B Twitter