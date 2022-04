Serie B, il Lecce vince e torna al comando. Colpo importante dell’Alessandria, bene il Cittadella

Si sono concluse le prime gare della 34a giornata di Serie B, iniziate alle 14.

Il Lecce ottiene la terza vittoria consecutiva, tornando al comando solitario in classifica, in attesa della Cremonese. I salentini hanno battuto di misura la Spal per 1-0, grazie a un gol di Helgason al 66′.

Vittoria fondamentale per l’Alessandria, in ottica playoff. I piemontesi hanno battuto 2-0 il Pordenone, con le reti di Marconi e Milanese. L’Alessandria si porta a 29 punti, provando a rientrare nella zona salvezza.

Bene anche il Cittadella, che ha espugnato Como per 2-1. I veneti possono ancora sperare nei playoff.

Questi i risultati:

Lecce-Spal 1-0

Alessandria-Pordenone 2-0

Como-Cittadella 1-2

Foto: Logo Serie B