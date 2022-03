Serie B, il Lecce trova l’1-1 nel finale. Pari fra Ascoli e Frosinone, vince il Vicenza

Un gol su rigore firmato a tempo scaduto da Massimo Coda permette al Lecce di evitare la sconfitta contro il Perugia (passato in vantaggio grazie a Marco Olivieri e rimasto in dieci a causa dell’espulsione di Christian Kouan) e di riagguantare la Cremonese in testa alla classifica. Pari nell’altra sfida playoff fra Ascoli e Frosinone, con i bianconeri che l’hanno aperta grazie ad una rete di Soufiane Bidaoui e i ciociari che hanno trovato l’1-1 nel finale con Daniel Boloca.

Finisce zero a zero lo scontro salvezza fra Crotone e Alessandria, con i grigiorossi rimasti in inferiorità dopo il rosso a Federico Mattiello nel finale. Nei calabresi Mirko Maric ha anche fallito un calcio di rigore: mantenere la categoria, così, sarà un’impresa.

In ottica salvezza raccoglie punti pesanti il Vicenza, che supera 3-1 la Ternana e si porta a meno due dalla zona playout. Nei veneti le reti sono state segnate da Davide Diaw (doppietta), Łukasz Teodorczyk, mentre negli umbri è andato a segno Alfredo Donnarumma.

Ascoli-Frosinone 1-1

Crotone-Alessandria 0-0

Vicenza-Ternana 3-1

Perugia-Lecce 1-1

Cosenza-Benevento rinviata

Foto: Twitter Lecce