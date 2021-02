Seconda vittoria consecutiva per il Lecce, al Via del Mare il Cosenza si arrende alle reti nella ripresa di Mancosue Meccariello, che fissano il risultato finale sul 3-1. Nel primo tempo avevano aperto Gliozzi e Coda. La squadra di Corini torna così in zona play-off. I calabresi rimangono in una situazione di classifica molto buia.