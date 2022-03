Serie B: il Lecce si salva al 95’. Brescia-Benevento 2-2. Sorrisi di Parma e Crotone

Il Lecce manca l’appuntamento con la vittoria per la terza gara consecutiva, sbaglia un rigore e pareggia 2-2 all’ultimo secondo sul campo del Cosenza. Sempre dalla Calabria arriva l’altro risultato a sorpresa di giornata, con il Crotone che ritrova finalmente il successo e supera il Frosinone di Fabio Grosso per 2-0 provando a reinserirsi in una complicata corsa per la salvezza.

Finisce in parità la sfida d’alta classifica fra Brescia e Benevento, due squadre che non si fanno male e chiudono l’incontro sul 2-2, mentre si registra il riscatto del Parma che vince 0-1 sul campo del Vicenza complicando ulteriormente la già difficile classifica dei liguri.

Finiscono in parità anche Cittadella-Reggina, che termina 0-0, e Como-Ternana conclusasi con il risultato di 1-1. Questa sera occasione d’oro per il Monza, che battendo l’Alessandria potrebbe portarsi in terza posizione ad un punto dalla vetta (anche se il Pisa scenderà in campo domani contro l’Ascoli.

I risultati:

Brescia-Benevento 2-2 – 2′ Bisoli (Br), 21′ Tello (Be), 32′ Moreo (Br), 69′ Forte (Be)

Cittadella-Reggina 0-0

Como-Ternana 1-1 – 37′ La Gumina (C), 68′ Salzano (T)

Cosenza-Lecce 2-2 – 2′ Coda (L), 44′ Larrivey (C), 52′ Millico (C), 95′ Blin (L)

Crotone-Frosinone 2-0 – 15′ Maric (C), 48′ Golemic (C)

Vicenza-Parma 0-1 – 32′ Tutino (P)

Ore 20:30

Alessandria-Monza

Domani ore 18:30

Ascoli-Pisa

Cremonese-Pordenone

Perugia-Spal

La classifica:

Lecce 55

Pisa 55*

Brescia 53

Cremonese 53*

Benevento 51*

Monza 51*

Frosinone 48

Ascoli 46*

Perugia 45*

Cittadella 44

Reggina 40

Parma 38

Ternana 38

Como 38

Spal 31*

Alessandria 25*

Cosenza 24*

Vicenza 21

Crotone 19

Pordenone 13*

*Una partita in meno

Foto: Twitter Serie B