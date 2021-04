Serie B, il Lecce passa con il solito Coda e va a “più 6” sulla terza. Pareggio Monza, Brocchi sempre più nei guai

Sono terminate le gare delle 15.00 in Serie B, valevoli per la 32a giornata del campionato cadetto: spicca il successo del Lecce, di misura sul campo del Pisa grazie al solito Coda, con questi tre punti i pugliesi vanno a più 6 sul Monza aspettando la Salernitana. Pareggia ancora il Monza, dopo l’Entella stavolta è il Pescara a gioire per l’1-1 ed il punto ottenuto contro i brianzoli. Un’altra delusione per Brocchi, già in pericolo da almeno due settimane, resta possibile la svolta in panchina con Andreazzoli in prima fila e la suggestione Donadoni. Stesso punteggio tra Cittadella e Reggina, blitz Cremonese sul campo del Cosenza e vittoria per l’Ascoli sul Vicenza nelle due sfide salvezza.

Ecco tutti i risultati:

Ascoli-L.R. Vicenza 2-1

Cittadella-Reggina 1-1

Cosenza-Cremonese 0-1

Empoli-Chievo RINVIATA

Monza-Pescara 1-1

Pisa-Lecce 0-1

CLASSIFICA:

Empoli 59

Lecce 58

Monza 52

Salernitana 51

Venezia 49

Cittadella 46

Spal 46

Chievo 45

Brescia 42

Vicenza 41

Reggina 41

Pisa 40

Cremonese 39

Frosinone 39

Pordenone 37

Cosenza 32

Ascoli 31

Reggiana 30

Pescara 27

Entella 22

Foto: Lega Serie B