Giudice Sportivo Serie B: 3 giocatori squalificati per un turno. Ammenda per il Palermo

Il Giudice Sportivo della Serie B, in base alle decisioni arbitrali ha squalificato ben 3 giocatori per una sola giornata di campionato: Nermin Karic del Benevento, Luca Mazzitelli e Antonio Palumbo rispettivamente del Frosinone e della Ternana. Ammenda da 5000 euro, invece, per il Palermo a causa del lancio di oggetti in campo avvenuto dal minuto 41 al minuto 44 del match contro il Venezia.

Foto: Twitter Serie B