Serie B: il Frosinone vince ed è secondo, l’Entella piega l’Empoli. Pari tra Venezia e Spezia

Tre vittorie casalinghe e un pareggio. Sono questi i risultati maturati nelle gare del sabato pomeriggio nel 16esimo turno di Serie B. Il più importante giunge dal Benito Stirpe dove il Frosinone di Nesta supera il Pescara per 2 a 0 e agguanta il secondo posto in classifica. Maiello e Dionisi, entrambi in gol nella ripresa, trascinano i ciociari. Stesso risultato per l’Entella, vittorioso in casa con l’Empoli: in tre minuti, tra il 38′ e il 40′, le reti di Morra e De Luca incanalano il match a favore dei liguri. Pareggio a reti bianche tra Venezia e Spezia, l’Ascoli (nel giorno dei 25 anni dalla morte del presidente Costantino Rozzi) batte 1 a 0 il Cittadella, rilanciandosi in zona play-off.

Venerdì 13 dicembre

21:00 Chievo-Juve Stabia 2-3 (Rigione, Pucciarelli – Addae, Forte 2)

Sabato 14 dicembre

15:00 Ascoli-Cittadella 1-0 (Scamacca)

15:00 Entella-Empoli 2-0 (Morra, De Luca)

15:00 Frosinone-Pescara 2-0 (Maiello, Dionisi)

15:00 Venezia-Spezia 0-0

18:00 Livorno-Benevento

Domenica 15 dicembre

15:00 Cosenza-Pordenone

15:00 Cremonese-Perugia

21:00 Salernitana-Crotone

Lunedì 16 dicembre

21:00 Trapani-Pisa

CLASSIFICA: Benevento 34; Frosinone 26; Pordenone, Entella, Cittadella 25; Ascoli, Chievo 24; Perugia 23; Crotone 22; Empoli, Pescara 21; Pisa, Spezia 20; Salernitana, Venezia 19; Cremonese, Juve Stabia 17; Cosenza 14; Trapani 13; Livorno 11.