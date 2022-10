Serie B, il Frosinone vince a Cosenza ed è primo. Bene Parma e Palermo. E’ crisi per Benevento e Venezia

Si sono concluse le gare delle 14 dell’11a giornata di Serie B.

Il Frosinone è momentaneamente da solo al comando del campionato grazie alla vittoria in casa del Cosenza. I ciociari staccano momentaneamente il Genoa, impegnato a breve contro il Brescia.

Pari per 1-1 tra Cagliari e Reggina, importanti i successi di Parma e Palermo. Il Benevento non si sblocca, è 0-0 con il Pisa ed è crisi nera per i sanniti ora in zona retrocessione. Crisi anche per il Venezia, battuto 2-0 in casa dall’Ascoli, giunto alla terza vittoria di fila.

Questi i risultati:

Benevento-Pisa 0-0

Cagliari-Reggina 1-1

Cosenza-Frosinone 1-2

Modena-Palermo 0-2

Parma-Como 1-0

Spal-Sudtirol 1-1

Venezia-Ascoli 0-2

