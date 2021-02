Match giocato a viso aperto e ricco di gol a Chiavari: finisce 3-2 in favore dei ciociari tra Virtus Entella e Frosinone. Laziali in vantaggio di due reti e raggiunti dall’autogol di Curado e dal sigillo di Schenetti, ma è di Iemmello il gol decisivo in grado di regalare i tre punti alla squadra di Nesta.